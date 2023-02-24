Peter Benk%C5%91 kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Benk%C5%91 Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Benk%C5%91 adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Benk%C5%91 Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Benk%C5%91 30 Ocak 2003 tarihinde Rimavská Sobota şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Macaristan,Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Benk%C5%91 Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Peter Benk%C5%91, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK II futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK II takımına - tarihinde katılmıştır. Peter Benk%C5%91'nin Diósgyőri VTK II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peter Benk%C5%91 Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Benk%C5%91 isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Benk%C5%91 Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Benk%C5%91 futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2022 yılında Kazincbarcika

31 Aralık 2022 yılında Diósgyőr

Peter Benk%C5%91 Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Benk%C5%91 şuan Diósgyőri VTK II takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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