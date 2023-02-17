Peter Bjur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Bjur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Bjur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Bjur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Bjur 2 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Bjur Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Peter Bjur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Peter Bjur'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Peter Bjur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Bjur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Peter Bjur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Bjur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında B.93 U19

19 Mart 2017 yılında B.93

1 Temmuz 2017 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2019 yılında Bröndby IF

27 Ocak 2023 yılında Aarhus GF

Peter Bjur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Bjur şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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