Peter Ceferin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Ceferin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Ceferin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Ceferin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Ceferin 28 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Peter Čeferin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Ceferin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Peter Ceferin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına - tarihinde katılmıştır. Peter Ceferin'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peter Ceferin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Ceferin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Ceferin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Ceferin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Ceferin şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Peter Ceferin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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