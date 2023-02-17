Peter Christiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Christiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Christiansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Christiansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Christiansen 2 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Peter Buch Christiansen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Christiansen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Peter Christiansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Peter Christiansen'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Peter Christiansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Christiansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Christiansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Christiansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SönderjyskE U19

1 Ocak 2019 yılında SönderjyskE

1 Temmuz 2021 yılında FC Helsingör

31 Aralık 2021 yılında SönderjyskE

Peter Christiansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Christiansen şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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