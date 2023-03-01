Peter Clarke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Clarke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Clarke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Clarke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Clarke 3 Ocak 1982 tarihinde Southport şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Peter Michael Clarke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Clarke Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Peter Clarke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 11 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Clarke'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Clarke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Clarke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Clarke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Clarke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Everton

6 Ağustos 2002 yılında Blackpool

6 Kasım 2002 yılında Everton

20 Şubat 2003 yılında Port Vale

31 Mayıs 2003 yılında Everton

13 Şubat 2004 yılında Coventry City

14 Mart 2004 yılında Everton

17 Eylül 2004 yılında Blackpool

1 Ağustos 2006 yılında Southend United

1 Temmuz 2009 yılında Huddersfield

28 Temmuz 2014 yılında Blackpool

1 Temmuz 2015 yılında Bury

19 Temmuz 2016 yılında Oldham Athletic

3 Ocak 2018 yılında Bury

31 Mayıs 2018 yılında Oldham Athletic

1 Ağustos 2019 yılında Fleetwood

1 Ocak 2020 yılında Tranmere Rovers

1 Temmuz 2022 yılında FC Walsall

11 Kasım 2022 yılında Oldham Athletic

31 Mayıs 2023 yılında FC Walsall

Peter Clarke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Clarke şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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