Peter Fodor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Fodor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Fodor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Fodor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Fodor 7 Nisan 2003 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Fodor Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SKILLPRO yapmaktadır. Peter Fodor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Fodor'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Peter Fodor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Fodor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Fodor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Fodor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Fehérvár U17

1 Ocak 2020 yılında Fehérvár U19

1 Temmuz 2020 yılında Fehérvár II

6 Temmuz 2022 yılında FC Ajka

Peter Fodor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Fodor şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Peter Fodor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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