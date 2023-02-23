Peter Gal Andrezly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Gal Andrezly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Gal Andrezly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Gal Andrezly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Gal Andrezly 3 Mayıs 1990 tarihinde Košice şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Peter Gál-Andrezly şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Gal Andrezly Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RT SPORT Agency yapmaktadır. Peter Gal Andrezly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Peter Gal Andrezly'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peter Gal Andrezly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Gal Andrezly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Peter Gal Andrezly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Gal Andrezly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2004 yılında Rapid U15

1 Temmuz 2005 yılında Rapid U17

20 Şubat 2006 yılında Kosice U19

8 Ocak 2009 yılında Boro Res.

24 Mayıs 2009 yılında Kosice U19

1 Şubat 2010 yılında MFK Košice

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2014 yılında 1.SC Znojmo

1 Temmuz 2014 yılında Podbrezova

1 Ocak 2016 yılında Ruzomberok

19 Temmuz 2019 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2021 yılında Csikszereda

Peter Gal Andrezly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Gal Andrezly şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Rapid Wien (08/2004-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.