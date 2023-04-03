Peter Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Gonzalez 25 Temmuz 2002 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Dominik Cumhuriyeti,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Peter Federico González Carmona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Gonzalez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Peter Gonzalez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Peter Gonzalez'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Peter Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Peter Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U19

1 Ekim 2020 yılında RM Kastilya

Peter Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Gonzalez şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Peter Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Getafe Olímpico (2011-14), Ciudad Getafe (2014-15)

Dominik Cumhuriyeti U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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