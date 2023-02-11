Peter Grance kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Grance Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Grance adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Grance Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Grance 16 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Peter Iván Martínez Grance şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Grance Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Peter Grance, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Peter Grance'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Grance Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Peter Grance isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Grance Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Grance futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sacachispas

1 Ocak 2023 yılında Gimnasia (J)

Peter Grance Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Grance şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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