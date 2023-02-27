Peter Guinari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Guinari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Guinari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Guinari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Guinari 2 Haziran 2001 tarihinde Bangui şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Orta Afrika Cumhuriyeti,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Guinari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Peter Guinari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Guinari'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peter Guinari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Guinari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Guinari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Guinari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2018 yılında TSV 1860 U19

1 Ocak 2020 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2020 yılında FC Pipinsried

28 Temmuz 2022 yılında FC Wiltz 71

Peter Guinari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Guinari şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Peter Guinari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Phönix München, TSV 1860 München (-12/2019)

Orta Afrika Cumhuriyeti takımında 21 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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