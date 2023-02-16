Peter Gulacsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Gulacsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Peter Gulacsi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Peter Gulacsi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Peter Gulacsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Gulacsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Gulacsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Gulacsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Gulacsi 6 Mayıs 1990 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Gulacsi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Peter Gulacsi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RasenBallsport Leipzig futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Peter Gulacsi'nin RasenBallsport Leipzig ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Peter Gulacsiboyu ve yaşı kaç

Peter Gulacsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Gulacsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 13.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Peter Gulacsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Gulacsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2003 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2005 yılında MTK U17

1 Ocak 2007 yılında MTK U19

31 Ağu 2007 yılında Liverpool U18

30 Haziran 2008 yılında MTK U19

1 Eylül 2008 yılında Liverpool

2 Şubat 2009 yılında Hereford Utd.

10 Mayıs 2009 yılında Liverpool

16 Nisan 2010 yılında Tranmere Rovers

10 Mayıs 2010 yılında Liverpool

17 Eylül 2010 yılında Tranmere Rovers

24 Kasım 2010 yılında Liverpool

19 Temmuz 2011 yılında Hull

11 Nisan 2012 yılında Liverpool

1 Temmuz 2013 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig

Peter Gulacsi kimdir

Peter Gulacsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Gulacsi şuan RasenBallsport Leipzig takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Budapesti VSC (1995–2003)

Peter Gulacsi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 1 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 0 gol atmıştır.

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Peter Gulacsi nereli

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