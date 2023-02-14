Peter Gwargis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Gwargis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Gwargis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Gwargis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Gwargis 4 Eylül 2000 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç,Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Gwargis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Peter Gwargis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Peter Gwargis'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Peter Gwargis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/petergwargis/

Peter Gwargis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Peter Gwargis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Gwargis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Gwargis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Nisan 2014 yılında Husqvarna U17

1 Ocak 2017 yılında Husqvarna

1 Ocak 2018 yılında J-Södra IF

9 Ağu 2018 yılında Brighton U23

15 Temmuz 2021 yılında Malmö FF

28 Şubat 2022 yılında J-Södra IF

30 Kasım 2022 yılında Malmö FF

Peter Gwargis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Gwargis şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Peter Gwargis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Öxnehaga (1/2012-3/2014), Husqvarna FF (4/2014-2017)

İsveç U16 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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