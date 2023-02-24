Peter Halasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Halasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Halasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Halasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Halasi 8 Mayıs 1990 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Halasi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Peter Halasi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Halasi'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peter Halasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Halasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Halasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Halasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2007 yılında Videoton U19

1 Temmuz 2009 yılında Videoton II

26 Temmuz 2010 yılında Barcs

30 Haziran 2011 yılında Videoton II

14 Temmuz 2011 yılında Vasas SC

24 Temmuz 2013 yılında Soproni VSE

21 Temmuz 2016 yılında Vác

27 Ocak 2022 yılında Tiszakécske

Peter Halasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Halasi şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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