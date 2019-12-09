Peter Handke kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? | Peter Handke Nobel | Peter Handke kitapları

Peter Handke 10 Aralık'ta Nobel Ödül Töreni'ne katılacak. Avusturyalı yazar ödülünü İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'dan almaya hazırlanıyor. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e olan hayranlığını her daim ifade eden Avusturyalı yazar Peter Handke'den dolayı Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacağını açıkladı. Öncesinde Milli Savunma Bakanlığı da 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesini sert şekilde kınamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da tepkisini dile getirmişti. Haberlerin ardından Peter Handke internette araştırılmaya başlandış. Peki Peter Handke kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

PETER HANDKE KİMDİR?

Peter Handke 6 Aralık 1942'de Avusturya'da dünyaya geldi. Babası o doğmadan annesinden ayrıldı ve annesi daha sonra Bruno Handke ile evlendi.

Peter Handke, 1944 yılında ailesiyle birlikte Doğu Berlin'e göç etti. Berlin'in Ruslar tarafından işgal edilmesinden hemen önce oradan ayrıldılar. On iki yaşına kadar, din ağırlıklı eğitim veren bir okulda eğitim gördü, sonra normal liseye geçti. Anne tarafından büyükbabası Slovak olduğu için küçük yaşlardan itibaren bu kültüre ilgi gösterdi.

PETER HANDKE KİTAPLARI

Peter Handke‘nin ilk roman denemesi “Die Hornissen”. Kitap, Suhrkamp yayınevi tarafından basıldı. Handke eğitimini yarım bıraktı.

Peter Handke uzun süre başka bir iş yapmadan sadece yazarlık yaptı. 1971 yılında annesinin intiharı ile sarsıldı.

Wunsschloses Unglück (Mutsuzluğa Doyum) adlı romanında bu sarsıntı ve acıyı işledi. Annesinden vefatından 1 yıl sonra eşinden ayrıldı. Yazar kızını tek başına büyüttü. Yetmişli yılların asi yazarı olan Handke kişisel görüşleri ve başkaldıran yaşam tarzı nedeni ile çok fazla eleştirildi.

II. Dünya savaşı sonrasında deneysel edebiyatın önemli isimlerinden oldu.

Peter Handke’in hem oyun hem de roman eserlerinde dil olgusu büyük önem taşır.

Peter Handke kitapları dünyada çok satanlar listelerinde daima yer aldı. Yazar kitaplarında ifade yeteneği ve kelimelerle oynama becerisi postdramatik kurgunun mimarları arasına girmesini sağladı.

Peter Handke, Mutsuzluğa Doyum kitabını annesinin intiharından sonra yazdı. Çaresizliğin en dip halini aslında hayatını okurlara sundu. Yazar Peter Handke’nin Solak Kadın ve Kaspar isimli kitapları da dünya çok satanlar listelerinde yer alan kitaplarıdır. Peter Handke, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu.

PETER HANDKE NE DEMİŞTİ?

Peter Handke Uluslararası mahkemede savaş suçları ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı.

Peter Handke, Kosova'da savaş devam ederken yayımlanan bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadesini kullanmıştı.

Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına asla inanmadığını belirtmişti.

Handke, Milosevic'i cezaevinde ziyaret etmiş, onun lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuştu.

Milosevic'in 2006'daki cenazesine de katılan Handke, burada yaptığı konuşmada, "Yugoslavya için Sırbistan için Slobodan Milosevic için buradayım." demişti.