Peter Haring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Haring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Haring adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Haring Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Haring 2 Haziran 1993 tarihinde Eisenstadt şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Haring Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Centerfield yapmaktadır. Peter Haring, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Peter Haring'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Haring Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Peter Haring isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Haring Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Haring futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2007 yılında Bgld. U15

29 Şubat 2008 yılında Rapid U15

13 Ağu 2008 yılında Siegendorf

7 Ocak 2010 yılında Schattendorf

15 Temmuz 2011 yılında Baumgarten

16 Temmuz 2012 yılında Rapid Wien II

9 Temmuz 2015 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2017 yılında SV Ried

1 Temmuz 2018 yılında Heart of Midl.

Peter Haring Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Haring şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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