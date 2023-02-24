Peter Hegyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Hegyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Hegyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Hegyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Hegyi 22 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Hegyi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Hegyi'nin Soroksár SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peter Hegyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Hegyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Hegyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Hegyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2014 yılında REAC Jgd.

1 Temmuz 2020 yılında REAC U19

1 Temmuz 2021 yılında Rákospalota

3 Ağustos 2022 yılında Soroksár

Peter Hegyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Hegyi şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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