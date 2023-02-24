Peter Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Horvath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Horvath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Horvath 4 Temmuz 1995 tarihinde Zalaegerszeg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Horvath Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIP Football Agency yapmaktadır. Peter Horvath, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 7 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Peter Horvath'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Horvath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Horvath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Horvath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Horvath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2011 yılında Güttenbach

23 Temmuz 2014 yılında Lenti TE

12 Şubat 2015 yılında Zalaegerszeg

8 Şubat 2016 yılında SZTK

3 Ağustos 2016 yılında Hévíz SK

1 Ağustos 2017 yılında FC Ajka

7 Ağustos 2020 yılında Békéscsaba

Peter Horvath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Horvath şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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