Peter Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Horvath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Horvath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Horvath 12 Şubat 1992 tarihinde Szekszárd şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Horvath Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Peter Horvath, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 11 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Peter Horvath'nin BFC Siófok ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Horvath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Horvath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Peter Horvath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Horvath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında MTK U17

1 Temmuz 2009 yılında MTK U19

1 Temmuz 2010 yılında MTK Budapest II

11 Ağustos 2011 yılında Szekszárdi UFC

30 Haziran 2012 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2013 yılında MTK Budapest

23 Ocak 2014 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2014 yılında MTK Budapest

8 Temmuz 2014 yılında Soproni VSE

30 Haziran 2015 yılında MTK Budapest

10 Temmuz 2015 yılında Szolnok

30 Haziran 2016 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2016 yılında Soproni VSE

30 Haziran 2017 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2017 yılında Soproni VSE

20 Temmuz 2018 yılında Paksi FC

30 Ocak 2019 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2019 yılında Paksi FC

11 Temmuz 2019 yılında BFC Siófok

Peter Horvath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Horvath şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.