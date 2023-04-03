Peter Kaiser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Kaiser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Kaiser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Peter Kaiser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Peter Kaiser 29 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Peter Heber Kaiser şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Peter Kaiser Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Nordsjaelland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Kaiser'nin FC Nordsjaelland U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Peter Kaiser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Peter Kaiser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında FCN Altyapı
1 Temmuz 2022 yılında Nordsjaell. U19
Peter Kaiser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Peter Kaiser şuan FC Nordsjaelland U19 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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