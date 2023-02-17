Peter Kiedl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Kiedl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Kiedl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Kiedl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Kiedl 13 Ocak 2004 tarihinde Deutschlandsberg şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Kiedl Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Peter Kiedl, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz II futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Kiedl'nin SK Sturm Graz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peter Kiedl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Kiedl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Kiedl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Kiedl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2019 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2020 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2022 yılında Sturm Graz II

Peter Kiedl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Kiedl şuan SK Sturm Graz II takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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