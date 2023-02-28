Peter Kings kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Kings Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Kings adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Kings Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Kings 4 Nisan 2001 tarihinde Abakaliki şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Peter Ngozi Kings şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Kings Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Peter Kings, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 3 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Kings'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peter Kings Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Kings isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Kings Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Kings futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2022 yılında FK Slutsk

3 Eylül 2022 yılında Dinamo-Auto

Peter Kings Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Kings şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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