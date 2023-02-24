Peter Kotroczo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Kotroczo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Kotroczo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Kotroczo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Kotroczo 21 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Kotroczo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Kotroczo'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peter Kotroczo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Kotroczo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Kotroczo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Kotroczo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2015 yılında Ferencváros Jgd

15 Ağustos 2017 yılında Honvéd Alt.

14 Ağustos 2018 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2020 yılında Ferencváros U19

10 Şubat 2021 yılında Kecskeméti TE

23 Temmuz 2021 yılında VLS Veszprém

9 Şubat 2022 yılında Kisvárda II

18 Temmuz 2022 yılında Kozármisleny

Peter Kotroczo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Kotroczo şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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