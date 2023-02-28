Peter Kovacik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Kovacik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Kovacik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Kovacik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Kovacik 1 Aralık 2001 tarihinde Banská Bystrica şehrinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Peter Kováčik şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Kovacik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Peter Kovacik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 18 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Peter Kovacik'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Peter Kovacik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Kovacik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Peter Kovacik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Kovacik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2016 yılında Podbrez. Youth

1 Temmuz 2018 yılında Podbrezova U19

18 Temmuz 2020 yılında Podbrezova

Peter Kovacik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Kovacik şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Peter Kovacik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.