Peter Kralik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Kralik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Kralik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Kralik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Kralik 21 Şubat 2003 tarihinde Kisvárda şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Kralik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Kralik'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peter Kralik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Kralik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Peter Kralik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Kralik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Diósgyőr U17

1 Temmuz 2020 yılında Diósgyőr U19

4 Şubat 2021 yılında Kisvárda II

1 Temmuz 2022 yılında Kisvárda

Peter Kralik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Kralik şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kisvárda FC, Cigánd SE (-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.