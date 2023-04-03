Peter Langhoff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Langhoff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Langhoff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Peter Langhoff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Peter Langhoff 2 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Peter Langhoff Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini in4 sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Peter Langhoff'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Peter Langhoff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Peter Langhoff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Lyngby BK U19
Peter Langhoff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Peter Langhoff şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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