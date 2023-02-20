Peter Lee Vassell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Lee Vassell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Peter Lee Vassell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Peter Lee Vassell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Peter Lee Vassell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Lee Vassell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Peter Lee Vassell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Lee Vassell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Lee Vassell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Lee Vassell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Lee Vassell 3 Şubat 1998 tarihinde Montego Bay şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Lee Vassell Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Peter Lee Vassell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Lee Vassell'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peter Lee Vassell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pl_vassell_11/

Peter Lee Vassell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Lee Vassell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Peter Lee Vassell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Lee Vassell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Harbour View FC

11 Ocak 2019 yılında LAFC

15 Ağustos 2019 yılında Phoenix Rising

31 Aralık 2019 yılında LAFC

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

26 Nisan 2021 yılında Indy Eleven

11 Ocak 2022 yılında Hartford

Peter Lee Vassell kimdir

Peter Lee Vassell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Lee Vassell şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Peter Lee Vassell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Jamaika takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 6 gol atmıştır.

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Peter Lee Vassell nereli

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