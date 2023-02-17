Peter Michorl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Michorl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Michorl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Michorl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Michorl 9 Mayıs 1995 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Michorl Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Peter Michorl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Peter Michorl'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Peter Michorl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Michorl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Peter Michorl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Michorl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2009 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2010 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2011 yılında A. Vienna Res.

22 Ocak 2014 yılında Austria Wien

1 Eylül 2014 yılında LASK

30 Haziran 2015 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2015 yılında LASK

Peter Michorl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Michorl şuan LASK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Peter Michorl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gerasdorf/Stammersdorf (ab 3/2001), Austria Wien

Avusturya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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