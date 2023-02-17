Peter Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Nielsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Nielsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Nielsen 11 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Peter Jul Hoffenzits Nielsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Nielsen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Peter Nielsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Nielsen'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Peter Nielsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Nielsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Nielsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Nielsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2015 yılında Vestsjaelland

18 Ocak 2016 yılında Värnamo

12 Ocak 2017 yılında Middelfart

10 Eylül 2020 yılında Brattvag IL

31 Ocak 2022 yılında Fremad Amager

Peter Nielsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Nielsen şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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