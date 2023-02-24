Peter Olawale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Olawale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Peter Olawale kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Peter Olawale ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Peter Olawale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Olawale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Peter Olawale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Olawale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Olawale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Olawale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Olawale 26 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Peter Ukeme Olawale şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Olawale Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Peter Olawale, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Olawale'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peter Olawale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Olawale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Peter Olawale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Olawale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2020 yılında H. Raanana U19

1 Şubat 2021 yılında Hapoel Raanana

22 Ağustos 2022 yılında Debrecen

Peter Olawale kimdir

Peter Olawale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Olawale şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Peter Olawale Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 1 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Peter Olawale nereli

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