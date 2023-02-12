Peter Pawlett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Pawlett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Pawlett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Pawlett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Pawlett 3 Şubat 1991 tarihinde Hedon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Peter Ian Pawlett şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Pawlett Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Peter Pawlett, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Peter Pawlett'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Pawlett Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Peter Pawlett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Pawlett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Pawlett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Aberdeen FC U20

1 Ocak 2009 yılında Aberdeen FC

23 Ağu 2012 yılında St. Johnstone

21 Ocak 2013 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2017 yılında MK Dons

31 Ocak 2019 yılında Dundee United

Peter Pawlett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Pawlett şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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