Peter Pokorny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Pokorny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Pokorny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Pokorny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Pokorny 8 Ağustos 2001 tarihinde Trenčín şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Peter Pokorný şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Pokorny Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Peter Pokorny, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Pokorny'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Pokorny Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/peter_pokorny_/

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Peter Pokorny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Pokorny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Peter Pokorny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Pokorny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2019 yılında RB Salzburg

2 Temmuz 2019 yılında FC Liefering

31 Temmuz 2020 yılında RB Salzburg

26 Ağustos 2020 yılında SKN St. Pölten

30 Haziran 2021 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2021 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2022 yılında Sociedad

2 Temmuz 2022 yılında Fehérvár

30 Haziran 2023 yılında Sociedad

Peter Pokorny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Pokorny şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Peter Pokorny Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 2 gol atmıştır.

Slovakya U20 takımında 20 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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