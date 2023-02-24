Peter Puska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Puska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Puska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Puska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Puska 22 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Puska Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Puska'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Puska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Puska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Peter Puska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Puska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2019 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2020 yılında Vasas U19

26 Temmuz 2022 yılında Kozármisleny

24 Ağustos 2022 yılında Vasas U19

25 Ağustos 2022 yılında Kazincbarcika

30 Haziran 2023 yılında Vasas U19

Peter Puska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Puska şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.