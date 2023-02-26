Peter Shalulile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Shalulile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Shalulile adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Shalulile Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Shalulile 23 Ekim 1993 tarihinde Eengolo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Namibya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Shalulile Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Peter Shalulile, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 18 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Peter Shalulile'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Peter Shalulile Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Shalulile isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Peter Shalulile Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Shalulile futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tura Magic FC

1 Temmuz 2015 yılında Highlands Park

18 Eylül 2020 yılında Sundowns

Peter Shalulile Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Shalulile şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Peter Shalulile Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Namibya takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 13 gol atmıştır.

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