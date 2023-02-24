Peter Szappanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Szappanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Szappanos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Szappanos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Szappanos 14 Kasım 1990 tarihinde Jászberény şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Szappanos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Schultz Levente yapmaktadır. Peter Szappanos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Peter Szappanos'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Peter Szappanos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Szappanos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Peter Szappanos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Szappanos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2009 yılında Dunaharaszti

30 Ağustos 2012 yılında Tatabánya

30 Haziran 2013 yılında Dunaharaszti

4 Ağustos 2014 yılında Zalaegerszeg

12 Temmuz 2018 yılında Mezőkövesd

1 Temmuz 2021 yılında Honvéd

Peter Szappanos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Szappanos şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Peter Szappanos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jászberényi SE, Szent István SE (-2008)

Macaristan takımında 22 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.