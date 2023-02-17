Peter Tschernegg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Tschernegg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Peter Tschernegg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Peter Tschernegg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Peter Tschernegg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Tschernegg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Tschernegg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Tschernegg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Tschernegg 23 Temmuz 1992 tarihinde Deutschlandsberg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Tschernegg Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Peter Tschernegg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Peter Tschernegg'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Tschernegg Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/petertschernegg/

Peter Tscherneggboyu ve yaşı kaç

Peter Tschernegg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Tschernegg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Peter Tschernegg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Tschernegg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2000 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2006 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2007 yılında Sturm U17

1 Temmuz 2009 yılında Sturm U19

1 Temmuz 2010 yılında Sturm Graz II

11 Temmuz 2011 yılında Grödig

1 Temmuz 2014 yılında Wolfsberger AC

13 Temmuz 2017 yılında FC St. Gallen

12 Ocak 2019 yılında TSV Hartberg

24 Ağu 2020 yılında Grazer AK 1902

1 Temmuz 2021 yılında SKU Amstetten

Peter Tschernegg kimdir

Peter Tschernegg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Tschernegg şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

St. Nikolai (09/1998-), SK Sturm Graz, SV Grödig

Peter Tschernegg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Peter Tschernegg nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Matheus Favali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Favali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Favali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Favali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Liam Coenen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Coenen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Liam Coenen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Coenen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raul Marte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Marte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raul Marte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Marte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pieter Jochmans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pieter Jochmans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pieter Jochmans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pieter Jochmans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları