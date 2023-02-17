Peter Tschernegg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Tschernegg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Tschernegg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Tschernegg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Tschernegg 23 Temmuz 1992 tarihinde Deutschlandsberg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Tschernegg Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Peter Tschernegg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Peter Tschernegg'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Tschernegg Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/petertschernegg/

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Peter Tschernegg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Tschernegg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Peter Tschernegg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Tschernegg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2000 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2006 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2007 yılında Sturm U17

1 Temmuz 2009 yılında Sturm U19

1 Temmuz 2010 yılında Sturm Graz II

11 Temmuz 2011 yılında Grödig

1 Temmuz 2014 yılında Wolfsberger AC

13 Temmuz 2017 yılında FC St. Gallen

12 Ocak 2019 yılında TSV Hartberg

24 Ağu 2020 yılında Grazer AK 1902

1 Temmuz 2021 yılında SKU Amstetten

Peter Tschernegg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Tschernegg şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Peter Tschernegg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

St. Nikolai (09/1998-), SK Sturm Graz, SV Grödig

Avusturya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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