Peter Ullum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Ullum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Ullum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Ullum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Ullum 5 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Peter Spanggaard Ullum şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Ullum Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Peter Ullum, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Peter Ullum'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Peter Ullum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Ullum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Ullum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Ullum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vejle BK U19

1 Temmuz 2021 yılında FC Fredericia

Peter Ullum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Ullum şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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