Peter Zulj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Zulj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Peter Zulj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Peter Zulj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Peter Zulj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Zulj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Peter Zulj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Zulj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Zulj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Zulj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Zulj 9 Haziran 1993 tarihinde Wels şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Peter Žulj şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Zulj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TrustIn Management yapmaktadır. Peter Zulj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Zulj'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Zulj Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pz10/

Peter Zulj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Zulj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Peter Zulj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Zulj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2007 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2007 yılında Salzburg U15

22 Şubat 2008 yılında Linz U15

6 Mart 2009 yılında Rapid U17

1 Ocak 2010 yılında Rapid Wien II

30 Eylül 2010 yılında SKU Amstetten

31 Aralık 2010 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2011 yılında Grödig

30 Haziran 2012 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2013 yılında TSV Hartberg

30 Ocak 2014 yılında Rapid Wien II

31 Ocak 2014 yılında Wolfsberger AC

28 Ağustos 2015 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2016 yılında SV Ried

1 Temmuz 2017 yılında Sturm Graz

16 Ocak 2019 yılında RSC Anderlecht

11 Ocak 2021 yılında Göztepe

30 Haziran 2021 yılında RSC Anderlecht

1 Temmuz 2021 yılında Başakşehir

12 Ocak 2022 yılında Fehérvár

30 Haziran 2022 yılında Başakşehir

31 Ağustos 2022 yılında CC Yatai

Peter Zulj kimdir

Peter Zulj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Zulj şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Wels (9/1999-), Red Bull Salzburg, LASK Linz, Rapid Wien

Peter Zulj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya takımında 18 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Peter Zulj nereli

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