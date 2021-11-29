Türkiye'nin en sevilen sporlarından biri olan basketbolda Türkiye Ligi heyecanında yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda ING Basketbol Ligi'nde 10. hafta oynanacak ve Petkimspor ile Anadolu Efes karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Petkimspor - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

PETKİMSPOR - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Petkimspor - Anadolu Efes basketbol maçı 30 Kasım 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İzmir'de, Enka Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

PETKİMSPOR - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Petkimspor - Anadolu Efes basketbol maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.