Petko Ganev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petko Ganev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petko Ganev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petko Ganev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petko Ganev 17 Eylül 1996 tarihinde Haskovo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петко Танев Ганев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petko Ganev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petko Ganev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Petko Ganev'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petko Ganev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petko Ganev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petko Ganev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petko Ganev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sozopol

15 Ocak 2017 yılında Litex Lovech

6 Ocak 2020 yılında Botev Vratsa

30 Haziran 2020 yılında Litex Lovech

22 Temmuz 2020 yılında Arda Kardzhali

6 Eylül 2021 yılında Litex Lovech

31 Aralık 2021 yılında Arda Kardzhali

31 Ağustos 2022 yılında Montana

6 Ocak 2023 yılında Botev Vratsa

Petko Ganev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petko Ganev şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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