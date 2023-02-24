Petko Tsankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petko Tsankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petko Tsankov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petko Tsankov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Petko Tsankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petko Tsankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petko Tsankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petko Tsankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petko Tsankov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petko Tsankov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petko Tsankov 19 Aralık 1995 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петко Валентинов Цанков şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petko Tsankov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petko Tsankov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petko Tsankov'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petko Tsankov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petko Tsankov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Petko Tsankov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petko Tsankov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dob. Dobrich

1 Ocak 2016 yılında C. Balchik

25 Şubat 2017 yılında Vitosha

1 Temmuz 2019 yılında Beroe

1 Ocak 2020 yılında Dunav

1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiv GO

16 Temmuz 2021 yılında Ludogorets II

1 Temmuz 2022 yılında Dob. Dobrich

Petko Tsankov kimdir

Petko Tsankov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petko Tsankov şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Petko Tsankov nereli

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