Petlas işçilerinin eylemi uzlaşmayla son buldu

KIRŞEHİR (İHA) – Sendika değişimiyle işlerinden atıldıkları ileri sürülen Petlas A.Ş. AKO işçilerinin eylemi 14. gününde yapılan uzlaşmayla son buldu. İşten çıkarılan yaklaşık 70 depo işçisi belediyenin arabuluculuğunda işbaşı yapacak.

Uzlaşma sürecini anlatan Nakliyat İş Anadolu Şube Başkanı AliÖzçelik, "Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, arabuluculuk görevini üstlenmişti. Belediye binasında görüşme geçekleşti. Petlas işveren vekilleri avukatları ile görüşmede yer aldı. Sendikayı temsilen ise Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Örgütlenme Daire Başkanı Erdal Kopal uzlaşma toplantısına katıldı. Belediyede 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirildi. Sendika uzlaşma görüşmesinde işçilerle de görüşme yaparak önerilerini aldı. 14 gündür sendika olarak taleplerimiz belli idi. Koşulsuz şartsız işçilerin görevlerine hiçbir sosyal haklarından mağdur edilmeden alınması bizim için çok önemliydi" dedi.

Nakliyat İş Sendikasının yetkili sendika olarak tanınması için ise yasal süreç ayrı olarak devam edecek. 14 gün önce başlayan eylemlerde yaklaşık 70 depo işçisi görevden uzaklaştırılmıştı. Sendikanın girişimleri ile Anıt Meydanda imza kampanyası başlatılmış Kırşehir'de 10 bin kişi de işçilerin işe alınması için destek imzası atmıştı. İşçiler yeniden işbaşı yapacak ve kayıp iş süresinin ücreti ise işveren tarafından ödenecek.

Kaynak: İHA