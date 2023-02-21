Petr Breda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Breda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Breda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Breda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Breda 1 Ağustos 1993 tarihinde Příbram şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Breda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 14 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Petr Breda'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petr Breda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Breda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petr Breda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Breda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2014 yılında Graffin Vlasim

3 Şubat 2017 yılında Banik Ostrava

15 Şubat 2019 yılında Jihlava

30 Haziran 2019 yılında Banik Ostrava

17 Temmuz 2019 yılında Vlasim

31 Temmuz 2020 yılında Banik Ostrava

14 Ağustos 2020 yılında Vlasim

Petr Breda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Breda şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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