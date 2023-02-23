Petr Buchta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Buchta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Buchta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Buchta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Buchta 15 Temmuz 1992 tarihinde Brno şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Buchta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Buchta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSM Agency yapmaktadır. Petr Buchta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petr Buchta'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petr Buchta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Buchta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petr Buchta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Buchta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında 1. FC Brno

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2016 yılında Bohemians 1905

23 Ocak 2018 yılında Jihlava

30 Haziran 2018 yılında Bohemians 1905

1 Temmuz 2018 yılında Fastav Zlin

6 Temmuz 2021 yılında Karvina

1 Temmuz 2022 yılında GKS Tychy

Petr Buchta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Buchta şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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