Petr Heppner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Heppner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Heppner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Heppner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Heppner 11 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Heppner Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petr Heppner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petr Heppner'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Petr Heppner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Heppner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petr Heppner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Heppner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sl. Liberec B

17 Temmuz 2018 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2022 yılında Sl. Liberec B

5 Temmuz 2022 yılında Vlasim

Petr Heppner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Heppner şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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