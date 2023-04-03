Petr Honig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Honig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Honig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Petr Honig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Petr Honig 24 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Petr Honig Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Petr Honig'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Petr Honig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Petr Honig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin U19
Petr Honig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Petr Honig şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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FC FASTAV Zlín (2014-)
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