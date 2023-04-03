Petr Hradec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Hradec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Petr Hradec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petr Hradec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.