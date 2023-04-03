Petr Hradec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Hradec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Hradec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Petr Hradec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Petr Hradec 23 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Petr Hradec Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petr Hradec'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Petr Hradec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Petr Hradec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Ağustos 2019 yılında M. Boleslav U17
1 Temmuz 2020 yılında M. Boleslav U19
1 Temmuz 2022 yılında Ml. Boleslav B
Petr Hradec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Petr Hradec şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Mladá Boleslav (2011 - 2016)
SK Kosmonosy (2016 - 2019)
FK Mladá Boleslav (2019 - 2022)
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