Petr Janota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Janota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Janota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Janota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Janota 11 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Janota Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petr Janota'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petr Janota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Janota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petr Janota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Janota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Jihlava U19

1 Temmuz 2022 yılında Jihlava

Petr Janota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Janota şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Bohemia Světlá nad Sázavou (2010 - 2014)FC Slovan Havlíčkův Brod (2014 - 2018)FC Vysočina Jihlava (2018 - 2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.