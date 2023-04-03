Petr Javorek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Javorek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Javorek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Javorek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Javorek 9 Şubat 1986 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Javorek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Javorek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini soccer-zone yapmaktadır. Petr Javorek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice B futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Petr Javorek'nin SK Dynamo Ceske Budejovice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petr Javorek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Javorek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petr Javorek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Javorek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Pribram B

17 Şubat 2006 yılında SC Xaverov

18 Ağustos 2006 yılında Slovacko B

28 Şubat 2007 yılında FK Kolin

5 Ağustos 2008 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2009 yılında FC Hlucin

30 Haziran 2010 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2010 yılında Sezimovo Usti

22 Eylül 2011 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2012 yılında Sezimovo Usti

1 Temmuz 2012 yılında C. Budejovice

23 Mayıs 2013 yılında FC MAS Taborsko

20 Temmuz 2017 yılında C. Budejovice

1 Ocak 2022 yılında C. Budejovice B

22 Şubat 2022 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2022 yılında C. Budejovice B

Petr Javorek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Javorek şuan SK Dynamo Ceske Budejovice B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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