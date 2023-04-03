Petr Jiracek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Jiracek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petr Jiracek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petr Jiracek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Petr Jiracek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Jiracek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Jiracek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Jiracek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Jiracek 2 Mart 1986 tarihinde Sokolov şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Jiráček şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Jiracek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM-M yapmaktadır. Petr Jiracek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin B futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin B takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petr Jiracek'nin FC Trinity Zlin B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petr Jiracekboyu ve yaşı kaç

Petr Jiracek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Jiracek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Petr Jiracek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Jiracek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Banik Sokolov

1 Temmuz 2008 yılında Viktoria Plzen

1 Ocak 2012 yılında Wolfsburg

28 Ağustos 2012 yılında Hamburg

25 Ağustos 2015 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2016 yılında Jablonec

30 Haziran 2017 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2017 yılında Fastav Zlin

17 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında 1.SK Prostejov

15 Temmuz 2022 yılında FC Zlin B

Petr Jiracek kimdir

Petr Jiracek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Jiracek şuan FC Trinity Zlin B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sokol Tuchořice (1991 - 1996)
FK Baník Sokolov (1996 - 1997)
FC Buldoci Karlovy Vary (1998)
FK Baník Sokolov (1998 - 2000)
SK Slavia Praha (2001)
FK Baník Sokolov (2001 - 2005)

Petr Jiracek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Petr Jiracek nereli

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