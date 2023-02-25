Petr Kazantsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Kazantsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Kazantsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Kazantsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Kazantsev 22 Nisan 1998 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Казанцев Пётр Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Kazantsev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petr Kazantsev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Petr Kazantsev'nin FK Molodechno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petr Kazantsev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kazantsev_p14/

Petr Kazantsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Kazantsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petr Kazantsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Kazantsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FK Minsk II

1 Eylül 2017 yılında FK Minsk

13 Ağustos 2018 yılında Belshina

31 Aralık 2018 yılında FK Minsk

14 Ağustos 2019 yılında FK Smorgon

1 Nisan 2021 yılında FK Lida

8 Nisan 2022 yılında Molodechno

Petr Kazantsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Kazantsev şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Petr Kazantsev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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